Глава миссии ВОЗ в Ухане рассказал о наиболее вероятной гипотезе происхождения COVID-19

Передача от животного к человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса - глава миссии ВОЗ в Ухане.

Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной". Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус", - сказал он.