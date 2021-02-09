Цена на сжиженный газ на бирже побила исторический рекорд

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, подскочила на торгах во вторник до 34,55 тыс. руб. за т, обновив достигнутый осенью 2018 года исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Только за сегодня биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%. С начала года цена увеличилась на 46%.

В сентябре 2018 г. цена СУГ достигала 34,3 тыс. руб. за т.

Жители российских городов еще осенью прошлого года жаловались на 40-50-процентный рост цен на газ в баллонах с учетом доставки. ФАС планировала ввести временное госрегулирование цен на бытовой газ, но решение пока не принято.