Представители МЧС Армении встретились с международными экспертами

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям в рамках программы развития Организации объединенных наций (UNDP) и Программы гуманитарного разминирования состоялась встреча представителей МЧС с международными экспертами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Во встрече приняли участие заместители министра по ЧС Ара Назарян, Аркадий Балян, представители спасательной службы и Армяно-российского гуманитарного центра.

В центре внимания встречи было обсуждение программ, направленных на защиту населения, совместной с правительством, Центром гуманитарного разминирования и экспертизы, МЧС и ООН разработки соответствующих мероприятий реагирования.

Цель миссии - найти грани сотрудничества между армянским офисом Организации объединенных наций и МЧС в деле эффективной реализации совместных гуманитарных программ в Армении.

Стороны подтвердили, что после проведения оценки потребностей будет уточнен круг сотрудничества, которым офис сможет руководствоваться в соответствии с установленными приоритетами.