Бесплатная переквалификация в сфере ИТ для участников войны: пилотная программа правительства

Министерство высоких технологий Армении запускает пилотную программу “Путь к успеху для воина”, которая направлена на профессиональную подготовку участников войны. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

“В 2021 году мы запускаем пилотную программу “Путь к успеху для воина”. Она поможет обеспечить профессиональную подготовку. Мы постараемся быть полезными воинам с ограниченными возможностями для их перехода в сферу информационных технологий, для личного и профессионального развития и для использования их знаний в развитии страны”, - сказал Аршакян.

В конце 2020 года было принято решение, что для воинов, получивших ранения в результате военных действий, а также участников войны министерство по 18 направлениям на бесплатной основе организует подготовительные курсы.