Honda ожидает падения продаж из-за нехватки полупроводников

Японский автоконцерн Honda снизил прогноз по продажам в первом квартале 2021 года из-за общемировой нехватки полупроводников. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном во вторник отчете компании.

Таким образом, прогноз компании по продажам на 2020 финансовый год (завершается 31 марта 2021 года) также сократился на 100 тыс., до отметки в 4,5 млн авто. В то же время компания улучшила прогноз по сетевой прибыли с 390 млрд иен (около $3,7 млрд) до 465 млрд иен (около $4,4 млрд). Подчеркивается, что роста прибыли, несмотря на снижение продаж, удастся достигнуть благодаря оптимизации расходов.

В январе Honda объявил о вынужденной приостановке работы на своем предприятии в городе Судзука на западе Японии из-за нехватки полупроводников. Как сообщало агентство Kyodo, дефицит связан с восстановлением мирового спроса на автомобили и расширением использования персональных компьютеров и игровых приставок, для производства которых требуются полупроводники.

Ранее из-за нехватки полупроводников начали сокращать выпуск продукции на своих заводах в США японские автомобилестроительные корпорации Subaru и Toyota Motor.