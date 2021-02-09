Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что нет необходимости закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", поскольку совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она подчеркнула, что Литва не будет покупать "Спутник V", даже если ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом Шимоните заявила во вторник в интервью радиостанции LRT, комментируя вопрос о возможности закупки российской вакцины.

Глава правительства сказала, что литовцы будут привиты вакцинами, которые производятся "в странах трансатлантического партнерства".

Премьер считает, что российские власти используют вакцину в геополитических целях. По ее словам, стремление Москвы предложить странам Европы и другим государствам свою вакцину в той ситуации, когда еще не привиты все жители России, "кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений".

Также Шимоните выразила сожаление по поводу того, что некоторые государства ЕС решили использовать вакцины, не утвержденные Европейским фармагентством (ЕФА).

Ранее сообщалось, что в Европе в последнее время активизируется дискуссия по возможности использования китайских и российских вакцин.

Венгрия первой в ЕС утвердила российскую и китайскую вакцины, не дожидаясь общего решения ЕС, чешский премьер сообщил, что рассматривает такую возможность.

Лидеры Германии и Франции заявили, что российская и китайская вакцины могут быть использованы, если их утвердит ЕМА.