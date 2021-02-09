Во Франции разработали тест на коронавирус, который проводится с помощью смартфона

Ученые Университета Лилля (северная часть Франции) разработали устройство, которое позволяет человеку самостоятельно провести тест на коронавирус с помощью своего мобильного телефона. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник радиостанция France Info и телеканал BFM.

Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона. На вставленную в него одноразовую тестовую полоску необходимо поместить несколько капель жидкости, полученной методом взятия мазка из носа. Как сообщила главный разработчик, профессор Сабин Сзюнеритс, "лучше, чтобы такую пробу взял какой-нибудь медицинский работник". "Но в разработке у нас уже находится усовершенствованное устройство, которое позволит проводить более легкий тест на основе слюны", - отметила она.

Как пояснила эксперт, "коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах". Для получения результата достаточно десяти минут. Устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Результат теста отображается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Разработчики считают, что тест будет легко запустить в производство, в настоящее время они ищут спонсоров для финансирования этой части проекта и промышленных партнеров для выпуска устройств. Тест уже прошел полные клинические испытания. В марте он будет полностью готов к производству в доработанном виде.