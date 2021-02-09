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Фонд “Степан Гишьян” начал прием заявок на гранты

Фонд “Степан Гишьян” начал прием заявок на гранты

Благотворительный фонд “Степан Гишьян”  объявляет конкурс на гранты для юридических лиц.

Благотворительный фонд начал процесс приема онлайн-заявок, он продлится до 10 марта включительно. Представляемые программы должны быть направлены на развитие социально-экономической, образовательной, научной, здравоохранительной и культурной сфер. Программы должны осуществляться исключительно на территории Республики Армения.

  • Фонд даст предпочтение тем программам, которые:
  • Будут способствовать созданию новых рабочих мест;
  • Используют как можно больше продуктов местного производства и местного сырья;
  • Предлагают инновационные решения;
  • Нацелены на укрепление армяно-французских отношений.

С подробностями можно ознакомиться по следующей ссылке:

Максимальная сумма одного предоставляемого гранта составляет 4.000.000 драмов.

Благотворительный фонд “Степан Гишьян” создан АКБА Банком, Французской банковской группой “Кредит Агриколь”, Национальной федерацией “Кредит Агриколь” и семьей Степана Гишьяна.


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