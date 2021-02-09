Фонд “Степан Гишьян” начал прием заявок на гранты
Благотворительный фонд “Степан Гишьян” объявляет конкурс на гранты для юридических лиц.
Благотворительный фонд начал процесс приема онлайн-заявок, он продлится до 10 марта включительно. Представляемые программы должны быть направлены на развитие социально-экономической, образовательной, научной, здравоохранительной и культурной сфер. Программы должны осуществляться исключительно на территории Республики Армения.
- Фонд даст предпочтение тем программам, которые:
- Будут способствовать созданию новых рабочих мест;
- Используют как можно больше продуктов местного производства и местного сырья;
- Предлагают инновационные решения;
- Нацелены на укрепление армяно-французских отношений.
С подробностями можно ознакомиться по следующей ссылке:
Максимальная сумма одного предоставляемого гранта составляет 4.000.000 драмов.
Благотворительный фонд “Степан Гишьян” создан АКБА Банком, Французской банковской группой “Кредит Агриколь”, Национальной федерацией “Кредит Агриколь” и семьей Степана Гишьяна.
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