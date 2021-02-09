Фонд “Степан Гишьян” начал прием заявок на гранты

Благотворительный фонд “Степан Гишьян” объявляет конкурс на гранты для юридических лиц.

Благотворительный фонд начал процесс приема онлайн-заявок, он продлится до 10 марта включительно. Представляемые программы должны быть направлены на развитие социально-экономической, образовательной, научной, здравоохранительной и культурной сфер. Программы должны осуществляться исключительно на территории Республики Армения.

Фонд даст предпочтение тем программам, которые:

Будут способствовать созданию новых рабочих мест;

Используют как можно больше продуктов местного производства и местного сырья;

Предлагают инновационные решения;

Нацелены на укрепление армяно-французских отношений.

С подробностями можно ознакомиться по следующей ссылке:

Максимальная сумма одного предоставляемого гранта составляет 4.000.000 драмов.

Благотворительный фонд “Степан Гишьян” создан АКБА Банком, Французской банковской группой “Кредит Агриколь”, Национальной федерацией “Кредит Агриколь” и семьей Степана Гишьяна.