В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии

США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести трехсторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

"Отработка возможностей ВМС - это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства", - сказал Кирби.

Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.