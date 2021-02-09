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В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в некоторых государствах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США и Канаде, небольшое число жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и ряда других европейских стран.

По информации сервиса, основная часть жалоб (около 62%) касается проблем с новостной лентой, 20% не могут размещать новые посты, 17% испытывают трудности при просмотре историй.


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