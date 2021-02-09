Карен Хачанов на “Australian Open” стартовал победой

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов на Открытом чемпионате Австралии стартовал победой.

Как передает «Арменпресс», в первом круге мужского одиночного разряда соперником Хачанова был представитель Австралии Александр Букич. В матче, который длился 3 часа 12 минут, Хачанов после 4-х сетов превзошел соперника со счетом - 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир Большого шлема этого года - Открытый чемпионат Австралии по теннису, по традиции состоится в Мельбурне. Первый чемпионат прошел здесь в 1905 году. Турнир является первым из четырех турниров Большого шлема года с точки зрения хронологии. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир с 1988 года проводится на корте Мельбурн Парка. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость, он был первым турниром Большого шлема, который закрыл два своих корта, стадион Рода Лейвера и Hisense Arena. Действующий чемпион Australian Open - Новак Джокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.