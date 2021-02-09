Сфера высокотехнологичной промышленности Армении выросла на двузначный показатель

В 2020 году, несмотря на эпидемию и войну, в Армении оборот высокотехнологичных компаний увеличился на 20,6%. Как сообщает «Арменпресс», об этом сказал министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, подводя итоги 2020 года.

Министр напомнил, что COVID-19 в прошлом году помешал реализации программ. “Однако в 2020 году сектор высоких технологий в Армении вырос в двузначны числах. Оборот компаний увеличился на 20,6%, составив около 198 млрд драмов (включены только компании высокотехнологичной отрасли, без операторов связи)”, - сказал Аршакян.

Количество занятых в отрасли увеличилось на 22%, достигнув 18 747 человек. Также увеличилось и количество действующих компаний. В Армении 1 228 действующих компаний, работающих в сфере высоких технологий, в 2020 году 192 новые компании, получившие сертификаты, будут пользоваться налоговыми льготами, которые определены политикой министерства и законом.

“Армянские стартапы - это компании, у которых есть свои исследовательские центры в Армении. В 2020 году они привлекли около 50 миллионов долларов инвестиций, в основном из-за рубежа. Это означает, что в Армении созданы научные продукты и компании, которые смогли показать результаты, которые стали интересными для венчурных и других инвесторов. И с помощью своих продуктов, основанных на знаниях, они смогли привлечь инвестиции в размере около 50 миллионов долларов”, - сказал Аршакян и выразил надежду, что в ближайшем будущем эти цифры увеличатся.

Налоги по сравнению с прошлым годом выросли на 14%, превысив 41 млрд драмов. Для тех, кто интересуется высокотехнологичной отраслью, министр также представил подробную информацию об оплате в этом секторе. Заработная плата без учета налогов в 2019 году составляла в среднем 543 982 драм, в 2020 году превысила 580 000 драмов. Аршакян призвал тех, кто хочет получить высшее образование, поступать на инженерные специальности, заверив, что сфера активно развивается, у Армении есть потенциал.