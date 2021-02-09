В Арцах возвратились 52 351 арцахцев

В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции за прошедший день в Арцах вернулись 41 арцахцев, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“В общей сложности в Арцах вернулись 52 351 человек”, - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.