В России провели более 105 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 105 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 105 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 214 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается около 638,8 тыс. человек.