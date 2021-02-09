Французская долгожительница победила COVID-19 перед своим 117-летием

Французская долгожительница Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом сообщила французская газета Var-Matin.

По данным издания, коронавирус был выявлен у Рандон 16 января в доме престарелых в Тулоне. Отмечается, что женщина перенесла вирус бессимптомно.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года. Рандон в рейтинге старейших живущих ныне людей занимает второе место.

Старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти подтверждены документально, - француженка Жанна Кальман. Она скончалась в августе 1997 года в возрасте 122 лет.