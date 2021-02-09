В населенных пунктах Мартакерта и Аскерана обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы
10:51, 9 Февраль, 2021
В Арцахе, в городе Мартакерт и в общинах Варнкатах, Мохратаг, Чанкатах Мартакертского района и в прилегающих населенных пунктах 9 февраля саперные отряды проведут инженерно-разведывательные работы и работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.
“Фонд “Центр гуманитарного разминирования” сегодня взрывные работы планирует провести в общинах Айгестан и Хнацах Аскеранского района, в городе Мартуни и в прилегающих населенных пунктах. Для получения дополнительной информации звоните на номер 911”, - сообщают в ГСЧС.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен