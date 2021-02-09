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«АВРОРА» выделила более 470 000 долларов на расширяющуюся программу помощи Арцаху

«АВРОРА» выделила более 470 000 долларов на расширяющуюся программу помощи Арцаху

Бывший министр образования Арцаха Наринэ Агабалян будет контролировать и развивать местные гуманитарные проекты. Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает расширять свою гуманитарную программу для Арцаха.

«Аврора» уже задействовала свой международный авторитет и широкую сеть активных доноров, экспертов, гуманитарных деятелей и тех, кому они помогают, для оказания поддержки жителям Арцаха и обеспечения эффективных решений на местах.

Приняв во внимание масштаб этой гуманитарной программы, «Аврора» приняла решение привлечь местного специалиста с релевантным опытом, и Наринэ Агабалян, бывший министр образования, науки и спорта Республики Арцах, присоединилась к команде «Авроры», чтобы руководить проектом. Тем временем «Аврора» продолжает принимать заявки от организаций, нуждающихся в помощи на местах, по адресу [email protected]. «Очень важно, что «Аврора» может помогать нуждающимся в разных уголках света и в то же время реализовывать масштабные проекты в Арцахе в 2020 году и не только. «Аврора» уже поддержала около 50 проектов, направленных на обеспечение неотложных потребностей местных жителей, и помогла таким образом тысячам арцахцев. Мы очень рады, что Наринэ присоединилась к нашей команде, и уверены, что ее опыт позволит программе достичь новых высот», – заявил Арман Джилавян, член совета директоров Гуманитарной инициативы «Аврора».

После войны «Аврора» начала напрямую оказывать помощь жителям Арцаха на базе краудфандинговой инициативы #AraratChallenge и выделила на программу уже 473 000 долларов. Вместе с партнерскими организациями #AraratChallenge оказывает финансовую поддержку 48 проектам, которые предоставляют предметы первой необходимости вынужденным переселенцам и восстанавливают инфраструктуру Арцаха, а также связывает волонтеров, желающих поделиться с другими своим временем и навыками, с гуманитарными организациями, которым нужна помощь на местах.

В течение многих лет соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» Вартан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян, а также основанные ими организации, были вовлечены в многочисленные программы в Арцахе. Помимо этого, начиная с Маргерит Баранкитс, получательницы первой премии «Аврора», лауреаты премии каждый год приезжали в Арцах, привлекая к региону внимание международной общественности.

«Преодоление последствий войны осени 2020-го года в Арцахе – это вызов, стоящий перед всеми армянами. «Аврора» может объединить нас и помочь справиться с ним. Вместе мы способны добиться гораздо большего, чем сами ожидаем», – заявила Наринэ Агабалян. Она родилась в Степанакерте в 1967 году и работала в правительстве Республики Арцах в 2009–2020 годах. Перед тем как присоединиться к Гуманитарной инициативе «Аврора», Наринэ Агабалян возглавляла Министерство культуры  и  молодежной политики и более восьми лет занимала пост министра образования, науки и спорта Республики Арцах.

В качестве руководителя арцахской программы Наринэ Агабалян будет контролировать реализацию поддержанных инициативой региональных проектов, а также разработку гуманитарной платформы, которая свяжет всех заинтересованных лиц под эгидой Гуманитарной инициативы «Аврора» и позволит осуществлять централизованную координацию основной деятельности и финансирования, необходимых для восстановления Арцаха.


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