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США проводят расследование в отношении президента Гондураса

США проводят расследование в отношении президента Гондураса

Соединенные Штаты проводят расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и других высокопоставленных лиц по делу о незаконном обороте наркотиков. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебную документацию.

Как отмечает агентство, информация о том, что президент Гондураса стал объектом расследования, появилась только на прошлой неделе в пятницу вечером. При этом еще в мае прошлого года прокуратура США заявляла, что Эрнандес "получил миллионы долларов от незаконного оборота наркотиков и взамен пообещал наркоторговцам защиту от прокуратуры, правоохранительных органов и экстрадиции в США".

Сам Эрнандес категорически отрицает какие-либо связи с торговцами наркотиками.


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