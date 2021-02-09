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В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 9 февраля 16 вопросов. Депутаты в первом чтении обсудят проект Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке”, а также другие законопроекты и законодательные пакеты.

Во втором чтении депутатам будут представлены законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной границе” и о внесении изменения в Закон Республики Армения “Об Общественном совете”. Парламент также рассмотрит вопрос избрания председателя Кассационного суда.


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