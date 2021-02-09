Валовая продукция отраслей сельского хозяйства и рыболовства Армении выросла на 1.5%

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве и рыболовстве Республики Армения в 2021 году, в текущих ценах, составил 850 млрд 96.2 млн драмов (около 1 млрд 738 млн 402 005 $ США), по сравнению с прошлым годом увеличился на 1.5%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в сфере сельского хозяйства в январе - декабре прошлого года было получено продукции на 819 млрд 311.9 млн драмов, или на 1,4% больше показателя того же периода 2020 года, из которых объем растениеводства составил 383 млрд 850.3 млн драмов (показатель включает также объем услуг, предоставляемых для земледелия, посев и т. д.), показатель 2019 года был превышен на 2,3%. В сфере животноводства - 435 млрд 461.6 млн драмов (рост на 0.6%).

Объем продукции в сфере рыболовства в январе - декабре 2020 года составил 30 млрд 784.3 млн драмов, что на 4,4% больше показателя 2019 года.