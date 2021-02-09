Депутат НС видит новые предпосылки для развития отношений между Арменией и Россией

Депутат парламентской фракции “Мой шаг", представитель российской общины Алексей Сандыков после окончания войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, видит новые предпосылки для развития отношений между Арменией и Россией. В беседе с «Арменпресс» Сандыков отметил, что Россия после войны еще больше укрепила свои позиции в регионе.

“Дружба между Арменией и Россией, особенно посреднические усилия России, объем размещения миротворческих сил и гуманитарной помощи говорит о том, что Россия еще больше укрепила позиции в этом регионе, как дружественная страна, и думаю, что это создает новые предпосылки для углубления интеграционных процессов между Арменией и Россией, а также для дальнейшего развития партнерских отношений”, - сказал Сандыков.

Депутат НС отметил, что Российская Федерация на высоком уровне выполняет поставленную перед ней задачу миротворческой посреднической миссии.

“Я был в Арцахе около месяца назад, когда уже почти завершены были работы по размещению российских миротворческих сил. Генерал Мурадов полностью впрягся в дело размещения миротворческих войск в регионе и осуществления своей службы в установленном порядке. Россия имеет и колоссальную посредническую роль в вопросе возвращения пленных, поэтому думаю, что динамика только положительная”, - отметил депутат.

По словам депутата, интерес России к региону не изменился за последние 25 лет, и он всегда был в центре больших интересов России.

“Особенно на нынешнем этапе конфликта, когда у России военная база не только в Гюмри, она расширила свой миротворческий потенциал и на юге Армении, и в Арцахе, считаю, что здесь создаются большие предпосылки для развития гуманитарной сферы. Речь идет особенно о сфере образования, из сложившейся ситуации будут исходить такие программы, как увеличение количества школ с русским преподаванием, русских классов”, - сказал Алексей Сандыков.

Депутат Национального собрания Алексей Сандыков отметил, что в прошлом году эпидемия препятствовала рабочим встречам армянских и российских депутатов, однако они проходили и в онлайн формате.

“В дни войны я с частным визитом находился в Российской Федерации, имел встречи со своими коллегами-депутатами. Теперь продолжается видеосвязь. В ближайшее время планирую совершить рабочий визит в Российскую Федерацию, чтобы установить контакты с моими коллегами по гуманитарным вопросам и вывести их на более практическую ступень”, - сказал депутат.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Норайр Шогикян