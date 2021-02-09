Газета “Айастани Анрапетутюн”: Проект Мегринской ГЭС не вынесен из энергетической повестки Армении

“Проект Мегринской ГЭС официально не вынесен из энергетической повестки дня Армении, но новые региональные реалии выдвинули и новые задачи. Будет ли эта программа задействована или так и останется проектом?

В ответ на вопрос “Айастани Анрапетутюн” руководитель Института энергетической безопасности, эксперт по энергетической безопасности, доктор политических наук Ваге Давтян пояснил: “Несмотря на то, что проект Мегринской ГЭС официально не был вынесен из энергетической повестки Армении, очевидно, что, особенно в последнее время, в условиях отсутствия каких-либо действенных шагов по этому вопросу, программа начала терять свое глубинное безопасностное содержание, которое имела на протяжении многих лет. Реализации проекта препятствовал ряд объективных и субъективных факторов. Можно выделить как антиармянское лоббирование Азербайджана, так и международные санкции против Ирана, которые значительно ограничили финансовые возможности Ирана и возможность запустить новый инфраструктурный проект с Ираном, а также отсутствие конкретных шагов по развитию большой гидроэнергетики в концепции энергетической безопасности Армении. И уже в 2019 году существенно была пересмотрена логика реализации проекта ГЭС. В частности, речь идет о позиции Тегерана, согласно которой для реализации проекта сам Ереван должен привлекать доноров. Между тем, на протяжении многих лет проект предполагал, что иранская сторона должна осуществить инвестиции в размере около 300 млн долларов, затем весь объем электроэнергии, произведенной на ГЭС, в течение 15 лет должен закупаться Ираном, после чего станция полностью становилась собственностью Армении”.

На самом деле, изначально была разработана довольно привлекательная и перспективная для нас модель сотрудничества, но...”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.