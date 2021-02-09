Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нейтральные межпозиционные территории вдоль границы

“События, произошедшие на дороге в Капан, в районе Чакатена, подтверждают прогнозы экспертов о том, что на пограничных участках от Вардениса до Мегри азербайджано-турецкая пара будет совершать провокации. Военнослужащие азербайджанских пограничных сил вначале перекрыли жителю села Чакатен дорогу, проходящую вблизи границы, а затем по соседству с дорогой в Капан разместили пограничную позицию. Свои действия они обосновали тем, что армяне стреляли по стенду с надписью “Добро пожаловать в Азербайджан”. Местные жители утверждают, что они не пошли бы на такой шаг, и не исключают, что стреляли именно азербайджанцы, чтобы в дальнейшем передвинуть свой пограничный пост. После такой кровопролитной войны размещение военных подразделений конфликтующих сторон на близлежащих территориях просто недопустимо. Выход - на границе Варденис-Мегри длиной более 500 км должны быть нейтральные межпозиционные зоны”.

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