Вице-спикер НС рассказал о разногласиях с покинувшими фракцию «Мой шаг» депутатами

С депутатами НС Армении, вышедшими из фракции «Мой шаг» уже давно существовали серьезные разногласия. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами, коснувшись вопроса о том, что из фракции вышли пять депутатов.

На вопрос журналиста, возможно ли, что из команды уйдут и другие люди, Симонян ответил: «Те, кто хотел покинуть фракцию, уже покинули. Я не исключаю, что некоторые коллеги могут сложить мандат по неполитическим причинам.

Что касается покинувших фракцию депутатов, могу сказать, что и до этой ситуации у нас с ними были серьезные разногласия, мы ожидали, что они в какой-то момент покинут команду».

По словам вице-спикера НС, нынешняя ситуация показала, насколько сильна команда. «Уверен, что ни одно правительство не могло бы быть таким крепким», - сказал он, выразив удовлетворение тем, что фракция «Мой шаг» смогла выйти из сложной ситуации, потеряв всего 5 депутатов.

После войны в Нагорном Карабахе депутаты Вардан Атабекян, Гор Геворгян, Тагуи Товмасян, Анна Григорян и Софья Овсепян покинули парламентскую фракцию правящей партии.