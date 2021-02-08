Предложение о внеочередных выборах не нашло поддержки у народа Армении: Ален Симонян

Фракция «Мой шаг» предложила провести внеочередные выборы, но оппозиция не отреагировала. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами 8 февраля, коснувшись распространенного вчера фракцией «Мой шаг» сообщение, в котором говорилось, что среди широких слоев населения нет требования о проведении внеочередных выборов.

«Мы сделали предложение, оппозиция не отреагировала. Оппозиция говорит противоречивые вещи, противоречит сама себе. О том же свидетельствуют и многочисленные встречи с гражданами Армении: люди говорят, что они выбрали нас, чтоб мы работали, делали дело, после чего будет ясно», - сказал Ален Симонян.

Он напомнил о представленной ими дорожной карте, которую они обобщат в июне и решат, что делать дальше.

«После войны правительство внесло предложение. Мы несколько раз говорили с трибуны: давайте решим, что не будет выдвинут ни один кандидат [согласно Конституции, если премьер уходит в отставку, а парламент два раза подряд не избирает нового главу правительства, парламент распускается и назначаются новые выборы - ред.], мы идем на новые выборы, установим сроки. Мы пригласили людей для обсуждения. Разве они не продолжили уличную борьбу, не прекратили? Нет.

Власти сказали: давайте пойдем на выборы. Они не хотят идти на выборы, потому что знают, что в лучшем случае картина будет такой же, как сейчас, а в худшем, я не исключаю, что хотя бы одна из этих партий может не оказаться в парламенте после парламентских выборов. Сейчас нам что, идти по домам и убеждать, просить оппозиционеров согласиться на выборы?» - сказал Ален Симонян.

Он подчеркнул, что контакты с народом в этот период показали, что граждане Армении не хотят внеочередных выборов. «Люди хотят чего-то другого, говорят, избавьтесь от бархата. Мы делаем все возможное, чтобы бархат не ассоциировался с законом. Повторяю, закон будет работать строжайшим образом.

Мы внесли вопрос о внеочередных выборах в повестку дня, потому что оппозиция подняла вопрос в связи с премьер-министром. Будучи подотчетным народу Армении, мы увидели, что предложение и вопрос не нашли поддержки у народа Армении», - заявил вице-спикер НС.

Вице-спикер НС не пожелал комментировать заявления о том, что партия отказалась от идеи проведения внеочередных выборов после заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна о возвращении к активной политике.

Коснувшись предложения лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна создать вне парламента комиссию, которая будет обсуждать вопросы, связанные с войной, Симонян отметил: «На данном этапе, в ближайшие несколько месяцев, мы не можем себе этого позволить, потому что у нас есть нерешенный вопрос о военнопленных и процесс, который еще не завершен. Боюсь, что это снова может стать поводом для спекуляций, негативно отразиться на переговорном процессе».