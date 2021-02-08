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Посол РФ представил круг тем обсуждения с экс-президентами Армении

Посол РФ представил круг тем обсуждения с экс-президентами Армении

В центре обсуждения Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и бывших президентов Армении была российско-армянская дружба. Как сообщает Арменпресс, об этом посол сказал на брифинге с журналистами.

«Мы обсудили все текущие вопросы, в том числе проблемы, возникшие после трагических событий конца 2020 года. Мы говорили о миротворческой миссии России и гуманитарной помощи», - сказал он.

Копыркин подчеркнул, что ему было интересно услышать оценки политики Армении.

25 января посол России встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, а 4 февраля - с третьим президентом Армении, лидером Республиканской партии Армении Сержем Саргсяном.


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