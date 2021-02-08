Состоялось заседание Совбеза Арцаха
Совет безопасности под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 8 февраля провел заседание в расширенном составе.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, вопросы повестки дня касались послевоенных реалий - от вопросов обеспечения безопасности Республики Арцах до проблем неподконтрольных правительству Арцаха регионов и их жителей.
С докладами выступили секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктуры Айк Ханумян, министр градостроительства Арам Саркисян.
На основании отчетов Совет безопасности проведет дополнительные обсуждения и представит рекомендации исполнительным и законодательным органам.
Президент Араик Арутюнян сообщил, что отныне Совет безопасности будет чаще созывать заседания в соответствии с заранее подготовленной повесткой дня, а в случае возникновения неотложных вопросов - по мере необходимости.
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