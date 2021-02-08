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На заседании Совета Национального Собрания утверждена повестка очередных заседаний НС

На заседании Совета Национального Собрания утверждена повестка очередных заседаний НС

8 февраля состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое вел председатель НС Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и утверждены проекты повесток дня шестой сессии и созываемых 9 февраля очередных заседаний НС, определены также очередность и продолжительность обсуждения повесточных вопросов. Срок обсуждения предложенного правительством пакета проектов «О высшем образовании и науке» и смежных документов определен до 3 часов. 

В проект повестки дня созываемых 9 февраля очередных заседаний НС включено 16 вопросов.

Внесены изменения в ряд решений Совета НС 2019 года. Отныне армянскую делегацию в ПА «Евронест» Восточного партнерства возглавит депутат парламентской фракции «Мой шаг» В.Енгибарян.


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