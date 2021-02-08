Депутат-езид Национального Собрания Армении от фракции “Мой шаг” Рустам Бакоян назначен руководителем парламентской группы дружбы Армения-Ирак. Как передает Арменпресс, соответствующее решение НС опубликовано на официальном сайте парламента.

“В решении Совета Национального Собрания от 25 марта 2019 года “Об утверждении составов групп дружбы Национального собрания седьмого созыва” в приложении № 21 (группа дружбы Армения-Ирак) исключить слова “Князь Гасанов, фракция “Мой шаг”, а также слова “руководитель группы Ованес Ованнисян” фракция “Мой шаг”, заменить словами “руководитель группы Рустам Бакоян, фракция “Мой шаг”, - говорится в решении.