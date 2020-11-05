Предстоящие на 9 февраля мероприятия
18:02, Февраль 08, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:55 Состоялось заседание Совбеза Арцаха
- 18:46 В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы
- 18:14 Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял посла Грузии
- 18:08 Рустам Бакоян назначен руководителем парламентской группы дружбы Армения- Ирак
- 18:05 Министр обороны Армении встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих
- 18:02 Предстоящие на 9 февраля мероприятия
- 18:01 Новый Год с новым iPhone-ом: подведены итоги розыгрыша 5 iPhone 12 Idram-а и IDBank- а
- 17:40 Матери пропавших без вести азербайджанских военнослужащих просят помощи Пашиняна
- 17:33 Министр экономики Армении и постпред ПРООН обсудили перспективы сотрудничества
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-02-21
- 17:30 Азиатские индексы - 08-02-21
- 17:25 Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
- 17:19 Первый президент Армении обсудил с послом Франции ситуацию в Армении и Арцахе
- 16:54 СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
- 16:48 Уровень воды озера Севан по сравнению с прошлым годом повысился на 12 см
- 16:35 Министр ЧС побывал в Армавирской области
- 16:35 ЕС проведет конференцию доноров помощи Сирии 29-30 марта
- 16:29 В Сомали упал транспортный самолет
- 16:16 Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции
- 16:09 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обсудила с послом Армении вопросы сферы
- 15:48 Глава Еврокомиссии попросила членов ЕС пожертвовать Украине часть вакцин
- 15:42 В горах Чечни пропала группа из 14 человек
- 15:22 Все пресс-конференции Олимпийских игр будут транслироваться онлайн
- 15:18 Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве "Спутника V"
- 15:14 Левон Бабуджян - победитель первой группы шахматного турнира
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