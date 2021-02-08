Новый Год с новым iPhone-ом: подведены итоги розыгрыша 5 iPhone 12 Idram-а и IDBank- а

С 18-го декабря по 20-е января включительно, необходимо было выполнить онлайн покупку на минимум 1000 драмов через приложение Idram&IDBank или оплатить через QR/NFC, и, приняв условия розыгрыша через приложение Idram&IDBank или онлайн платформу IDBanking.am, активировать электронные купоны.

Более того, выполнив платежи через Rocket Line, пользователи получали дополнительно 2 купона в подарок, утроив возможность выиграть iPhone. Лотерея транслировалась в прямом эфире на страницах IDBank-а и Idram-а в Facebook и YouTube.

«5 победителей были выбраны случайным образом, они получат свои iPhone 12, с чем мы их еще раз поздравляем», - отметил Гор Амирян, руководитель отдела маркетинга компании Idram, отметив, что сюрпризы будут продолжаться.0

С помощью приложения Idram&IDBank можно выполнить платежи в более чем 4300 пунктах продажи и в более чем 400 онлайн-магазинах. Ознакомьтесь со списком партнеров здесь.

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