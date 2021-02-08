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Азиатские индексы - 08-02-21

Азиатские индексы - 08-02-21

ТОКИО, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.12% и составил 29388.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.75% и составил 1923.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.03% и составил 3532.45 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 29319.47 пункта.


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