Азиатские индексы - 08-02-21

ТОКИО, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.12% и составил 29388.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.75% и составил 1923.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.03% и составил 3532.45 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 29319.47 пункта.