Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Одна из них — изменение климата", — сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии. Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер.

"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — добавил Гейтс. Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.

"Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — сказал он. По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.