СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимные источники.

В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Как передает агентство, Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в Совет в качестве наблюдателя, однако будут стремиться к роли полноправного члена.

Как заявил один высокопоставленных источников, нынешняя администрация США считает, что совет необходимо реформировать, однако проще всего способствовать переменам через взаимодействие. По его словам, это - "важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире".