Уровень воды озера Севан по сравнению с прошлым годом повысился на 12 см

Уровень воды озера Севан по сравнению с тем же временем прошлого года повысился на 12 см. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

“Уровень воды озера Севан в период с 1 по 7 февраля повысился на 1 см и составил 1900.53 м (07.02.2021 г.) что выше уровня того же дня прошлого года на 12 см, а уровня 1 января - на 1 см”, -говорится в сообщении центра.

В период с 1 по 7 февраля количество воды, доставленной в озеро Севан по каналу Арпа-Севан, составило 2.392 млн. куб/м, а с 1 января по 7 февраля включительно - 13.177 млн. куб/м.