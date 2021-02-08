ЕС проведет конференцию доноров помощи Сирии 29-30 марта

Евросоюз 29-30 марта проведет пятую конференцию доноров помощи Сирии и странам, принимающим сирийских беженцев. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Пятая донорская конференция для Сирии пройдет 29-30 марта в видеоформате", - сказал он. - За происходящей в мире пандемией мы не забыли о проблемах Сирии, которые лишь усилились в нынешних условиях, также крайне тяжелой остается ситуация в странах, традиционно принимающих сирийских беженцев".

Эти конференции международных доноров помощи Сирии проводятся Евросоюзом ежегодно. В 2020 году такая конференция позволила собрать порядка €7 млрд. Эти деньги обычно направляются на поддержку сирийских территорий, не подконтрольных правительству в Дамаске, а также сопредельным государствам, включая Турцию, которые разместили у себя сирийских беженцев. При этом Евросоюз отказывается отвечать на российские инициативы по запуску международного процесса репатриации беженцев в Сирию, на большей части территории которой война уже завершена. Брюссель отмечает, что время для возвращения беженцев, по его мнению, "еще не пришло", поскольку "для этого нет необходимых условий".