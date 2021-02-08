В Сомали упал транспортный самолет

Транспортный самолет потерпел крушение в провинции Гедо на юге Сомали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Somali Guardian.

Сообщается, что крушение произошло в районе города Гарбахаррей. Другие подробности инцидента не приводятся. Информации о погибших или пострадавших нет.