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В Сомали упал транспортный самолет

В Сомали упал транспортный самолет

Транспортный самолет потерпел крушение в провинции Гедо на юге Сомали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Somali Guardian.

Сообщается, что крушение произошло в районе города Гарбахаррей. Другие подробности инцидента не приводятся. Информации о погибших или пострадавших нет.

 


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