Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции

Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.

"Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России", - сказал посол.

По его словам, положительный опыт реализации проектов в военно-технической сфере вселяет оптимизм в реализацию подобного рода сотрудничества в дальнейшем.

Джагарян также подчеркнул, что в вопросах взаимодействия с Тегераном Москва будет принимать решения в соответствии со своими интересами.

Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал ранее, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Исламская Республика за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.