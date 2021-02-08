Глава Еврокомиссии попросила членов ЕС пожертвовать Украине часть вакцин
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать Украине часть своих вакцин от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом она сообщила в видеообращении, которое было распространено в Киеве на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть вакцин Украине", - отметила она.
Глава Еврокомиссии сообщила, что по COVAX первые дозы вакцин Украина получит в феврале, а до лета - еще несколько миллионов доз. Она также напомнила, что с начала пандемии ЕС помогал Киеву медицинскими масками и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также перечислил €200 млн для поддержки украинского бизнеса во время карантина.
Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В конце прошлого года был заключен договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX: на первом этапе Киев заявлял, что получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине должны были выделить 8 млн доз. В конце прошлой недели власти страны сообщили, что в феврале страна получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Novavax.
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