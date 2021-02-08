Все пресс-конференции Олимпийских игр будут транслироваться онлайн

Оргкомитет Международного олимпийского комитета Токио-2020 для участников Олимпийских игр опубликовал первое руководство по превентивным мерам от COVID.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Разработано и издано первое рабочее пособие и для представителей СМИ. Оно включает те же правила, что и для участников. Уточнена загруженность сайтов и пресс-центров. Все пресс-конференции будут доступны в онлайн режиме. Ежедневные брифинги оргкомитета МОК и пресс-конференции после церемоний награждения будут транслироваться в прямом эфире информационных систем. Они будут архивированы и для дальнейшего использования по запросу.

В каждом СМИ должен быть сотрудник по COVID-19, который будет постоянно поддерживать связь с МОК, оргкомитетом и местными организациями здравоохранения.

24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры в 1896 году были основаны французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только три раза игры были отменены из-за мировых войн: в 1916 году игры в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры больше всего проводились в Лондоне (1908, 1948, 2012).