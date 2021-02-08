Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Как ранее сообщили РИА Новости в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"РФПИ имеет определенные договорённости с турецкими партнёрами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране - и Турция не исключение - существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины "Спутник V" в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями", - сказал собеседник агентства.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.