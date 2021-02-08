В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом. Это минимум с 21 октября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 407 против 432 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 77 068 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.

В настоящее время в России продолжают лечение 434 038 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 728, до 945 452.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,18%. Днем ранее в столице выявили 2 028 инфицированных.