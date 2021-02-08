Посол анонсировал учения России, Ирана и Китая в Индийском океане

Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане.

"Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", - сообщил посол в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений трехстороннего формата, как это было в 2019 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.