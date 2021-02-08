В МИД Ирана заявили, что восстановление ядерной сделки не нуждается в посредниках

Процесс возобновления выполнения условий ядерной сделки не нуждается в посредничестве с третьей стороной. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Ядерная сделка не нуждается в посредниках", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможном привлечении европейских стран для посредничества между Ираном и США для возобновления ядерной сделки. По словам дипломата, "главное, что могут сделать европейцы, - это выполнить свои обязательства [в рамках соглашения]".

Кроме того, он повторно озвучил позицию Тегерана о том, что для восстановления ядерной сделки США должны вернуться к соглашению и отменить санкции в отношении Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заявление Хатибзаде прозвучало на фоне информации о возможном возврате США к Совместному всеобъемлющему плану действия после начала президентского срока Джо Байдена. В свою очередь американский госсекретарь Энтони Блинкен 19 января заявил, что Байден намерен добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Блинкен подчеркнул, что вашингтонская администрация будет консультироваться с Конгрессом США, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов в отношении Ирана.