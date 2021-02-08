В территориальном центре занятости Гюмри зарегистрировано 88 перемещенных лиц из Арцаха

В Гюмрийском территориальном центре занятости Министерства труда и социальных вопросов на данный момент зарегистрированы 88 граждан, перемещенных из Арцаха, граждан, обращающихся в центр для консультаций, намного больше.

Об этом сообщила «Арменпресс» директор Центра Амалия Адамян, отметив, что с целью обеспечения временной занятости и смягчения социального положения безработных граждан Республики Арцах, перемещенных в результате войны и находящихся в Республике Армения, правительство Армении утвердило 2 программы: организация оплачиваемых общественных работ и предоставление содействия безработным гражданам в получении трудового опыта.

Цель первой программы - вовлечение безработных граждан Республики Арцах в оплачиваемую общественную работу, осуществляемую в общинах. В рамках другой программы содействие будет оказано безработным гражданам Республики Арцах с целью приобретения опыта работы, повышения конкурентоспособности на рынке труда и трудоустройства. Продолжительность программы - три месяца. В рамках программы бенефициару выплачивается ежемесячная заработная плата в размере 100 000 драмов, а работодателю возмещается подоходный налог, исчисляемый с заработной платы получателя и налоги, в установленных законом случаях – и социальная выплата. В рамках программы специалисту, организующему процесс получения опыта работы у работодателя, ежемесячно выплачивается 34 000 драмов.

Вышеупомянутые программы могут включать лиц, перемещенных в результате войны, которые фактически находятся в Республике Армения, которые были зарегистрированы и фактически проживали в общинах, находящихся под контролем Азербайджана, по крайней мере, за 3 месяца до 27 сентября 2020 г.

“Делается все, чтобы безработные получали пособие, и работодатель не оказался бы в сложной ситуации. Процесс активно проходит, количество посетителей увеличивается. Граждане особенно активны в последний месяц. У нас уже есть договоренности с рядом работодателей”, - сказала Амалия Адамян, добавив, что в настоящее время они вносят коррективы, чтобы предоставлять арцахцам статус безработных. Они будут включены в программу после установления статуса безработного. Среди соискателей - строители, педагоги, водители и работники культуры.

Арменуи Мхоян