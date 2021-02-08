 “Орран” предоставит теплые спальные мешки детям нуждающихся и пострадавших в результате войны

Благотворительная общественная организация “Орран” начинает новую программу содействия -“Теплые спальные мешки для детей в возрасте от 6 до 16 лет из нуждающихся семей и семей, пострадавших от войны”. Спальные мешки поступили из США и предоставляются детям из нуждающихся семей Армении и Арцаха, а также детям, в семье которых есть член семьи, погибший, получивший ранения или признанный без вести пропавшим в результате 44-дневной войны.

Как сообщили «Арменпресс» в “Орране”, предварительная регистрация не требуется, необходимо прийти к ним по адресу в центре Еревана (первый переулок Екмаляна, 6) с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и в субботу с 11:00 до 15:00.

“Необходимым документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей, в случае погибшего члена семьи, получившего ранения или признанного без вести пропавшим также нужна справка о статусе члена семьи. Для дополнительной информации звонить на номер телефона: 010.535 167”, - сообщили в “Орране”