Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту, следует из исследования, препринт которого опубликован на сайте medRxiv.

Исследование, которое провела группа из более чем 50 сотрудников из Калифорнийского университета, Аризонского университета, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institute, и других, пока не было отрецензировано,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за внезапного и быстрого распространения штамма B.1.1.7 во всем мире мы стремились понять распространенность и динамику (распространения) этого варианта в США", - сообщают исследователи.

"Мы выяснили, что B.1.1.7 появился в США ближе к концу ноября 2020 года, на январь 2021 года он распространился на, по меньшей мере, 30 штатов США. Важно отметить, что мы обнаружили, что вариант B.1.1.7 на 35-45% больше распространяется по всей стране (чем другие варианты – ред.)", - сообщают авторы исследования.

Отмечается, что к марту 2021 года штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, что может привести к очередному резкому росту случаев заражения и, как следствие, летальных исходов.

"Наше исследование показывает, что США находятся на такой же траектории, как и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, он требует немедленных и решительных действий для минимизации заболеваемости COVID-19 и смертности", - подчеркивают ученые.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.