Омбудсмен Армении предложил внедрить институт комплаенса для эффективной борьбы с монополией

Аппарат омбудсмена разработал и направил в Национальное собрание и правительство пакет законодательных проектов, которым предлагается в систему законодательства Армении внедрить антимонопольный институт комплаенса, направленный на защиту бизнеса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Это обезопасит бизнес от нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и даст возможность избегать штрафов, с другой стороны, государство обеспечит реализацию антимонопольной политики, направленной на улучшение и развитие в стране бизнес среды.

В основу разработки проекта положены результаты исследования международных стандартов и опыта других стран.

Проектом, в частности, предлагается внести следующие изменения:

* определить понятие антимонопольного комплекса (системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства о защите экономической конкуренции);

* установить, что для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства внутреннего акта (актов) хозяйствующего субъекта или лица, входящего в одну группу с хозяйствующим субъектом, должны содержать:

1) требования к порядку осуществления оценки рисков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, связанного с осуществлением деятельности хозяйствующего субъекта;

2) мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения хозяйствующим субъектом законодательства о защите экономической конкуренции, связанного с его деятельностью;

3) мероприятия, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за применением антимонопольного комплекса;

4) механизм ознакомления сотрудников хозяйствующего субъекта с данным правовым актом или данными документами (внутренняя политика, регламент);

5) сведения о должностном лице, ответственном за применение антимонопольного комплекса.

* Факт эффективного внедрения антимонопольного комплекса организацией, допустившей правонарушение, учитывать в качестве смягчающего обстоятельства.

В Национальное собрание и в правительство направлен разработанный аппаратом Защитника прав человека Республики Армения пакет проектов законов О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О защите экономической конкуренции”, О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях”, обоснования их принятия и сводный лист”, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.