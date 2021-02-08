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“Война моими глазами”: Дом-музей Сарьяна организовал выставку-продажу

“Война моими глазами”: Дом-музей Сарьяна организовал выставку-продажу

В рамках проекта “Под тенью войны” Дом-музей Мартироса Сарьяна организовал выставку-продажу художественных произведений “Война моими глазами”.

Как передает «Арменпресс», открытие выставки состоялось 7 февраля.

Представлены произведения разных художников, истории потерь, причиненных войной, и другие материалы, связанные с войной. В выставочном зале также пройдут семинары, посвященные темам искусство, мотивация и информация. 

Вся выручка от выставки-продажи будет использована на благотворительные цели.


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