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Байден намерен использовать все стадионы Национальной футбольной лиги США для вакцинации

Байден намерен использовать все стадионы Национальной футбольной лиги США для вакцинации

Администрация США намерена поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Главу государства спросили, намерено ли федеральное правительство поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы лиги для увеличения темпов вакцинации американцев. "Безусловно, мы используем [их]. Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - отметил он. В данный момент жителей США вакцинируют на семи из примерно тридцати стадионов НФЛ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коллективный иммунитет появится в США после того, как 75% жителей страны сделают прививку. При нынешних темпах это может занять почти год. Байден заявил, что власти не могут ждать так долго. "Поэтому мы увеличиваем [темпы вакцинации] всеми силами", - отметил американский лидер.


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