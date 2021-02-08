Байден намерен использовать все стадионы Национальной футбольной лиги США для вакцинации

Администрация США намерена поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Главу государства спросили, намерено ли федеральное правительство поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы лиги для увеличения темпов вакцинации американцев. "Безусловно, мы используем [их]. Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - отметил он. В данный момент жителей США вакцинируют на семи из примерно тридцати стадионов НФЛ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коллективный иммунитет появится в США после того, как 75% жителей страны сделают прививку. При нынешних темпах это может занять почти год. Байден заявил, что власти не могут ждать так долго. "Поэтому мы увеличиваем [темпы вакцинации] всеми силами", - отметил американский лидер.